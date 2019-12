Pallacanestro: bella vittoria interna della formazione Olimpia Bki Under 13 contro il Vado

Olimpia BKI-Vado 78-48

Buona prova dei ragazzi Olimpia BKI contro i pari età del Vado nel campionato Under 13 élite. Dopo la pausa forzata per il maltempo i ragazzi dei coach Bonfante, Bellone e Traverso scendono in campo ben motivati e conducono la partita fin dall'inizio.

Gli avversari del Vado non mollano, ma i padroni di casa difendono bene e nella seconda metà della gara il divario diventa più ampio. Coach Bonfante brevemente, commenta: "Complimenti ai nostri ragazzi che sono scesi in campo con determinazione, mettendo in pratica il lavoro svolto durante gli allenamenti”. Prossima partita sabato a Taggia contro il Pegli.