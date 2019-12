Calcio a 5 maschile. Serie C: Airole FC, ottimo punto a Chiavari contro il Tigullio

Si è chiusa con un bel punto su uno dei campi più difficili del torneo la trasferta dell’Airole FC a Chiavari per la quinta giornata del campionato di serie C di calcio a 5. I ragazzi della Val Roja hanno infatti pareggiato 4-4 in casa del Tigullio al termine di una partita contraddistinta da continui capovolgimenti di fronte.

Primo tempo pirotecnico col vantaggio locale a cui faceva seguito l’uno-due dell’Airole con Massimiliano Santamaria e Peo Serva poi nuovamente ribaltato dai padroni di casa che venivano però subito riagguantati da Marco Foti abile a fissare il risultato sul 3-3 all’intervallo.

Meno spettacolare la ripresa col nuovo vantaggio ospite di Davide Trama che veniva definitivamente riequilibrato a sette minuti dalla fine sul 4-4 per un risultato che metteva quindi in grande spolvero queste due squadre assolute protagoniste della prima parte di stagione.

E due giorni dopo la trasferta di Chiavari l’Airole ha subito disputato un altro match di grande prestigio affrontando ieri sera in amichevole al PalaRoja gli amici del Monaco Futsal in una gara che ha visto prevalere i biancoverdi al cospetto della giovane e rinnovata rosa del team del Principato. Una partita sicuramente utile per entrambe le squadre in vista dei futuri impegni. L’Airole sarà infatti chiamata già sabato ad una nuova ed impegnativa trasferta a Molassana sul terreno del Genova Calcio a 5.