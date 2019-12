Calcio. Dianese&Golfo, Luca Arrigo passa all'Alassio FC: "Sarà una nuova avventura da aggiungere al mio bagaglio. Ringrazio la società giallorossoblu"

La Dianese&Golfo e Luca Arrigo si separano per la seconda volta, proprio come capitato nella scorsa stagione a metà annata.

L'esterno offensivo ha raggiunto l'accordo con l'Alassio FC e torna in Eccellenza a pochi mesi di distanza dalla sua avventura all'Albenga. Al nostro quotidiano online Arrigo esterna i suoi obiettivi con la nuova maglia.

"Ho iniziato la stagione alla Dianese&Golfo, ma per una serie di motivi ho deciso di andare all'Alassio FC in Eccellenza, che ad oggi come si sono susseguite le cose avrei dovuto fare dall'inizio. Come l'anno scorso ad Albenga, mi metterò a disposizione della squadra cercando di raggiungere gli obiettivi della società.

Questa nuova avventura sarà un'esperienza calcistica aggiuntiva al mio bagaglio in cui darò il mio contributo".

Arrigo ha dei ringraziamenti particolari: "Vorrei comunque ringraziare la Dianese&Golfo, in quanto società con cui sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione, in particolare il Presidente Luca Spandre, tutti i dirigenti, e i miei compagni di squadra a cui auguro il meglio per la seconda parte di campionato".