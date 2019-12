Calcio, Eccellenza. Imperia, dopo il pareggio con la Cairese i neroazzurri vogliono ripartire. Con un Donaggio in più nel motore

L'Imperia, dopo il pareggio contro la Cairese e un solo punto ottenuto negli ultimi 180 minuti di gioco, vuole ripartire. Calcolando che i neroazzurri hanno da recuperare (come l'Albenga) un match domenica è arrivato l'aggancio del Sestri Levante.

Campionato incerto. Al momento sono tre squadre per due posti, ma attenzione al Busalla che sta facendo sul serio. La squadra di mister Lupo deve subito ripartire e l'occasione è importante già dal prossimo turno, quando al 'Ciccione' arriverà il Rapallo/Rivarolese, autentica delusione di stagione.

Donaggio e non solo. Una partita insidiosa ma con il tecnico che potrà contare sul nuovo arrivato Luca Donaggio. L'ex Vado ha firmato ed è pronto a dare tutta la sua qualità alla compagine neroazzurra per l'assalto alla Serie D. Ora la società, secondo le ultime indiscrezioni, andrà a caccia di un difensore centrale per sostituire il partente Guardo. Rudi (Genova Calcio) è un profilo che interessa, ma attenzione alle sorprese dell'ultimo secondo.

Il calendario. Il girone di andata si chiuderà con la trasferta nel derby contro l'Ospedaletti (domenica 15 dicembre) e il match interno con il Molassana (domenica 22 dicembre).