Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, Daddi è il colpo da novanta. Ma il Cervo con Tselepis lancia la sfida

Attenzione a Atletico Argentina e Cervo FC. Il mercato di riparazione di dicembre sta dando delle indicazioni importanti per rossoneri e gialloneri per il campionato di Seconda Categoria.

Daddi, che colpo. Ma andiamo con ordine. La giornata di ieri è stata produttiva per la società rossonera che ha regalato a mister Maiano il bomber Pietro Daddi. L'uomo che tutti volevano e che ha scelto Arma per un il progetto proposto. L'ex Ceriale era stato accostato anche a Imperia e Taggia ma ha scelto lo 'Sclavi'.

Tselepis, che risposta. Il Cervo FC non è da meno e mette sul piatto un tridente d'attacco mica male per la categoria. Se nella rosa di mister Sorrentino ci sono gli affidabili Scaburri e Labricciosa, ecco aggiunger il greco Tselepis, arrivato dalla Dianese&Golfo. L'attaccante ellenico ha una grande voglia di di rifarsi dopo una prima parte di stagione in ombra.

Le altre. In un campionato livellato ora tutti si aspettano un rinforzo da parte dell'Oneglia Calcio e dell'Academy Albissola, le due squadre più accreditate per dare fastidio a Atletico Argentina e Cervo. Attenzione anche al Borgio Verezzi, mente non è da sottovalutare la Virtus Sanremo.