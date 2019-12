L'FCD Santo Stefano ha sistemato la panchina dopo e dimissioni arrivate da parte di mister Litardi.

A sostituire il tecnico sarà l'esperto e navigato Ettore Gazzano, ex Pro Imperia in Promozione in passato.

Gazzano troverà una situazione non semplice, visto il penultimo posto nel campionato di Seconda Categoria e con un debutto non semplice sul campo del San Filippo Neri.