L'Imperia perde un pezzo da novanta nel mercato di dicembre, quello di riparazione.

La squadra allenata da mister Lupo, prima in classifica in coabitazione con il Sestri Levante in Eccellenza, perde Simone Guarco. Il classe 1993 ha deciso di tornare al Vado dove andrà a comporre con l'ex Sanremese Castaldo una coppia importante per la Serie D.

L'Imperia ora dovrà guardarsi intorno per sostituire nel migliore dei modi un giocatore fondamentale.