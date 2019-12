Pallacanestro: doppia vittoria per le formazioni Under 13 e 15 del Sea Basket Sanremo (Foto)

Nel campionato Under 13 vittoria del Sea Basket sui concittadini del Bvc Sanremo per 80-40 mentre, nell’Under 15 il sodalizio matuziano prevale sul Vado per 84-49.

"Siamo molto contenti di questo inizio stagione – ha detto il coach Mauro Bonino - con i ragazzi stanno mettendo in campo un bel basket e, nonostante le normali disattenzioni per giocatori della loro età, dimostrano grande disponibilità ad imparare”.

Campionato Under 13

Bvc Sanremo-Sea Basket 40-80

Sea Basket: Revera, Moretti, Lupi, Fellegara, Franceschini, Abamo, Ligato, Borro, Paolini, Donnabella, Gervasoni, Goracci. Coach: Mauro Bonino

Campionato Under 15

Sea Sanremo-Vado 84-49

Sea Sanremo: Lodigiani, Del Pero, Balestra, Moraglia, Biancheri, Alovisi, Morone, Camillò, Delegati, Travkim, Lupi, Loggia: Coach: Mauro Bonino.

(Nella foto l'amicizia dei ragazzi del Sea e del Bvc che posano insieme)