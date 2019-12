Pallacanestro: il giovane Giovanni Frontero dell'Olimpia Basket convocato nella selezione ligure Under 14

Convocazione di prestigio per Giovanni Frontero, giovane atleta dell’Olimpia Basket Taggia (classe 2006). La notizia era nell’aria perchè Giovanni è stabilmente nella rosa dei convocati della selezione ligure Under 14, ma la convocazione premia il lavoro e l’impegno del giovane atleta e dei suoi allenatori Bellone e Zunino.

Quest’anno Giovanni milita nel campionato Under 14 elite e Under 15 Gold con buoni risultati. Lo scorso anno, insieme ai suoi compagni della scuola Pastonchi di Taggia, si è classificato al secondo posto nella finale nazionale dell’Nba Junior Game.

Il torneo Ludec Cup, per il quale Frontero è stato convocato, si terrà nel prossimo fine settimana a Porcari (Lucca) e vedrà impegnate le selezioni Under 14 di diverse regioni italiane. La Liguria incontrerà, nel girone eliminatorio, le squadre della Toscana e del Lazio. Per il nostro giovane atleta e per tutta l’Olimpia Basket un bel riconoscimento e una forte motivazione per continuare con passione.