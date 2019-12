Calcio, Coppa Italia Serie D. Sanremese, caccia alla semifinale, ma c'è da superare il Seravezza Pozzi dell'ex Vitiello (ore 15.30)

La Sanremese ha di fronte un ostacolo importante verso la semifinale di Coppa Italia Serie D.

Per andare avanti i biancoazzurri di mister Ascoli dovranno superare in trasferta nei quarti di finale della competizione di categoria il Seravezza Pozzi, compagine toscana che ha appena concluso l'ingaggio dell'ex attaccante matuziano Domenico Vitiello già a disposizione del tecnico.

Partita insidiosa quella che aspetta la Sanremese che proverà a continuare la striscia positiva dell'ultimo periodo. Per questo match il tecnico Ascoli potrebbe fare un po' di tour over (ma non troppo, nonostante gli impegni in campionato ravvicinati con Fossano e Prato) mandando in campo questo undici e con l'esordio di Gagliardi dal primo minuto:

Sanremese (4-3-1-2): Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace; Fenati, Taddei, Likaxhiu; Gagliardi; Lo Bosco, Scalzi.

