Calcio, Coppa Italia Serie D. LA SANREMESE VOLA IN SEMIFINALE! Piegato ai rigori il Seravezza Pozzi

COPPA ITALIA SERIE D - QUARTI DI FINALE -

SERAVEZZA POZZI-SANREMESE 1-1 (3-4 dopo i rigori)

Reti: 11'Bongiorni (SE) 44'Calderone (SA)

SEQUENZA RIGORI: Granaiola (NO), Taddei (GOL), Frugoli (GOL), Colombi (NO), Nelli (GOL), Lo Bosco (NO), Grassi (GOL), Spinosa (GOL), Marinai (NO), Scalzi (GOL). Oltranza: Giordani (NO), Bregliano (GOL)

Seravezza Pozzi (4-3-3): Petroni; Andrei, Maccabruni, Giordani, Moussafi; Bongiorni (75'Podesta), Nelli, Bartoletti (90'Lucaccini); Grassi, Vitiello (70'Frugoli), Granaiola. A disposizione (Mazzini, Valori, Fall, Bedini, Nannipieri, Marinai)

Sanremese (4-3-1-2): Caruso; Gerace, Bregliano, Gagliardini, Scarella (57'Maggi); Fenati (76'Lo Bosco), Taddei, Gagliardi (70'Spinosa); Calderone (57'Likaxhiu); Colombi, Scalzi. A disposizione (Brizio, Pellicanò, M. Buccino). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Gangi di Enna (Cioffredi di Padova e De Santis di Avezzano)

Note: ammoniti Bongiorni, Giordani, Moussafi, Andrei (SE); Gerace (SA)

2°TEMPO

95' Il match termina 1-1: si vai ai rigori

85' Ultimi assalti della Sanremese

68' Frugoli sfiora la rete per il Seravezza Pozzi

50' Bongiorni pericoloso per il Seravezza Pozzi

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 1-1 tra Seravezza Pozzi e Sanremese

44' GOOOOOOL! Il giocane Calderone non perdona e pareggia per la Sanremese

30' Il risultato non cambia, ma la Sanremese prova a spingere

21' Grassi sfiora il raddoppio per i padroni di casa

11' GOOOOOOOL! Bongiorni porta in vantaggio il Seravezza Pozzi

5' Sanremese pericolosa con Scalzi, tiro a lato

1' Inizia la sfida tra Seravezza Pozzi e Sanremese

Benvenuti al racconto del quarto di finale della Coppa Italia Serie D, dove in campo andranno Seravezza Pozzi e Sanremese: in palio la qualificazione alle semifinali.