Calcio: Carlin's Boys, per la panchina si complica la pista Notari. Spunta Pesante

La panchina della Carlin's Boys sta diventando un rebus. La società neoazzurra ha in mente un paio di profili per sostituire il dimissionario Barillà, ma al momento la soluzione non è stata ancora trovata. E il match sul campo dell'Aurora è vicino.

Notari. In pole per la panchina neroazzurra, secondo indiscrezioni, c'è Arturo Notari. Ma la situazione con l'ex tecnico di Sanstevese e Sanremese Juniores che non sarebbe convinto al 100%. Situazione in standby.

Pesante. Possono salire così le quotazioni di Giampiero Pesante, tecnico senza panchina e nella scorsa stagione all'Atletico Argentina. In carriera ha guidato anche Sanstevese e Sanremo 80.

Vella. Ma non è da escludere la pista legata all'esperienza di Enrico Vella. Il tecnico non ha mai nascosto di voler tornare ad allenare una Prima Squadra e in questo momento sarebbe l'opzione più congeniale.