Calcio, Promozione. Camporosso, mister Luci benedice il lavoro della società: "Stamilla e Siberie ingaggi importanti che dimostrano la crescita della nostra società"

Il Camporosso ottiene due ingaggi di grande carisma per il campionato di Promozione e al nostro quotidiano online è mister Carmelo Luci a benedire gli arrivi di Alessio Stamilla e Rocky Siberie, grazie al grande lavoro della società:

"Stamilla e Siberie sono due ottimi giocatori, noi avevamo bisogno di fare qualcosa sul mercato. La differenza fra i due è che con tutti i problemi di lavoro che ha Stamilla non so quante volte lo potremo avere a disposizione".

Il tecnico plaude la sua società per il doppio colpo: "L'ingaggio di Stamilla e Siberie per il Camporosso dimostra la grande crescita di questa società, ed è motivo di grande orgoglio. Tutto questo grazie al lavoro oculato del Presidente Demme, Piero Lettieri, Piero Aimone, Giovanni Scarfò. Ma tutto questo sia per la prima squadra che per il settore giovanile, penso nei prossimi anni si parlerà molto di questa società".

Luci guarda ai prossimi obiettivi: "Ora il prossimo sogno è quello di ottenere la salvezza nel campionato di Promozione e il prossimo anno avere il campo a undici in sintetico: per noi sarà fondamentale".