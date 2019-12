Calcio, Seconda Categoria. Davide Rovella riparte dal Santo Stefano: "L'obiettivo è salire in Prima Categoria il prima possibile"

L'FCD Santo Stefano può finalmente contare a pieno regime sul colpo della campagna acquisti estiva.

Stiamo parlando del bomber Davide Rovella, arrivato dal Taggia e pronto a mettersi in discussione anche nel campionato di Seconda Categoria, proprio come il collega Daddi all'Atletico Argentina: noi di Rivierasport.it lo abbiamo raggiunto per sentire le sue prime impressioni.

Davide, è tutto pronto per il tuo debutto con il Santo Stefano: cosa ti ha convinto a scegliere questa avventura? "Sì, finalmente domenica torno a giocare dopo tanto tempo. Mi ha convinto a scegliere il Santo Stefano il rapporto con Andrea Sammassimo, perché lo conosco da una vita. E per l'entusiasmo del Presidente del Ginatta. Poi ci sono tanti ragazzi che conosco".

Avete iniziato in salita e cambiato allenatore: come si esce da questa situazione? "Purtroppo le prime partite non sono andate bene, ma penso sia normale visto che la squadra è stata fatta all'ultimo. Sono sicuro che già domenica le cose cambieranno".

Quale obiettivo ti sei fissato per questa stagione? "L'obiettivo è quello di portare il Santo Stefano in Prima Categoria il prima possibile".

Rovella a Santo Stefano e Daddi ad Arma: la Seconda Categoria è salita di livello? "Con me e Daddi di sicuro c è un po' più d esperienza e di gol in questa categoria".