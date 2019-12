Grandissimi colpi in entrata in casa Camporosso, proprio come anticipato dalle indiscrezioni del nostro quotidiano online.

Sono ufficiali gli arrivi alla corte di mister Luci di Alessio Stamilla e Rocky Siberie: il mediano torna a rindossare le scarpette, mentre l'attaccante cerca il rilancio.

Un doppio innesto di grande qualità, esperienza e potenza per la categoria.