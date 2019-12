Calciomercato: nel campionato di Promozione alla Dianese&Golfo per Colavito c'è il giovane 'Mimmo' Fatnassi

Nuovo arrivo in casa Dianese&Golfo nel mercato di riparazione di dicembre, dopo le uscite di Arrigo, Muca e Tselepis.

A vestire il giallorossoblu sarà il promettente Hamza 'Mimmo' Fatnassi, centrocampista classe 2000 e in arrivo in prestito dall'Imperia. Continua la politica dei giovani nel club con l'arrivo a titolo temporaneo di un calciatore che nelle ultime due stagioni ha collezionato con i neroazzurri varie presenze in Eccellenza.

"Ringraziamo per la consueta e continua collaborazione l'Imperia Calcio e diamo un grande benvenuto a Mimmo" dichiarano dal sodalizio della Dianese&Golfo.

Da segnalare un'altra uscita in casa giallorossoblu, con la cessione in prestito alla società amica Cervo FC del centrocampista, classe 1998, Paolo Gaggero: "In bocca al lupo per il proseguimento della stagione".