Pallamano giovanile: weekend nero di risultati per le formazioni giovanili dell’Abc Bordighera

Un weekend da dimenticare per le formazioni giovanili dell’Abc Bordighera, sicuramente per i risultati ma non per divertimento ed impegno.

Sabato pomeriggio per la neo costituita formazione Under 13 femminile, amichevole di lusso contro il Monaco. Prima uscita assoluta per le giovanissime atlete bordi gotte, sotto la guida dell’ex-azzurra Maria Grazia Germano. Test importante in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali, a gennaio, nel campionato dipartimentale francese. Partita in quasi perfetto equilibrio sino alle battute finali, che hanno visto il Monaco superare le bordigotte con il punteggio di 18-13. Per il coach bordigotto soddisfazione per l’impegno in campo delle ragazze ma con la squadra che ha molti margini di miglioramento.

Per le ragazze nuovo impegno, oggi pomeriggio a Mentone, nell’ambito del progetto ‘Levant 06’, con lo svolgimento del raduno delle Under 13 del bacino territoriale compreso da Monaco ad Imperia, nel quale svolgeranno un allenamento con allenatori federali monegaschi e francesi.

Analoga serie di risultati negativi per la giovanissima formazione Under 15 maschile, composta infatti da molti atleti Under 13 che, sotto le direttive del coach Gigi Giribaldi, domenica ha disputato i primi tre incontro validi per il campionato regionale. Per il coach bordigotto ci sono ampi margini di miglioramento. con allenamenti finalizzati a migliorare le lacune emerse in gara. I bordigotti, pur scendendo in campo con impegno e ben motivati, nulla hanno potuto contro i più esperti avversari perdendo i tre match disputati con i seguenti risultati:

Abc Bordighera-Ginnastica Spezia 12-26

Pallamano Ventimiglia-Abc Bordighera 37-9

San Camillo Imperia-Abc Bordighera 26-18

Sabato prossimo giocherà l’Under 13 maschile (ore 14 al PalaRoya di Roverino) contro i pari età del Breil sur Roia, gara valida per la 1a fase del campionato dipartimentale francese.