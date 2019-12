Pallacanestro: una vittoria ed una sconfitta per le formazioni Under 18 e 15 del Bki Imperia

Under 18: BVC Sanremo-BKI in.net Imperia 79-70

L'Imperia BKI viene sconfitto sul difficile campo di Valle Armea dalla capolista, ancora imbattuta, Bvc Sanremo. Partita in equilibrio per 40 minuti con i sanremesi che provano più volte a prendere vantaggio nel punteggio e con Imperia a ribattere colpo su colpo. Nei minuti finali però i padroni di casa, sfruttando la maggiore fisicità sotto i tabelloni, riescono a sorpassare e a vincere la partita.

Coach Carbonetto commenta: “Abbiamo giocato una buona gara, contro una squadra fisicamente più prestante di noi e su un campo difficile. Soprattutto a livello di collettivo, in tutte le fasi del gioco, dobbiamo e possiamo fare di più. In alcune situazioni dobbiamo dimostrare un po’ più di personalità”.

U15 Gold: BKI Imperia La Porta dei Sapori-Busalla 71-45

Dopo un primo tempo molto combattuto, nel quale i padroni di casa hanno creato molto ma sbagliato altrettanto, nel terzo quarto sono stati bravi a fare un break grazie ad una difesa intensa e attenta che ha permesso di realizzare diversi contropiedi. Nel quarto periodo BKI ha consolidato il punteggio chiudendo il match senza patemi.

"Questa vittoria fa bene ai ragazzi e conferma le buone prestazioni che si erano già viste nelle ultime partite, anche se il punteggio finale non ci aveva ancora dato ragione. Il margine di crescita dei ragazzi è ancora tutto da scoprire" commenta coach Carlo Risso.