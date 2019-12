Pallacanestro: sconfitta esterna per il Bvc Sanremo nella 6a giornata del campionato di Promozione

San Nazario Varazze-Bvc Sanremo 56-53 (8-19, 18-6, 17-16, 13-12)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 7, Deda 18, Tacconi Daniele 6, Riceputi 11, Trivieri 5, Markishiq L. 6, Markishiq D., Navaglia. Coach: Simone Sandel.

Niente da fare per il giovane Bvc Sanremo nella sesta giornata di Promozione. I ragazzi di coach Sandel sono, infatti, usciti sconfitti sul campo del San Nazario Varazze, al termine di una partita in cui, a tratti, hanno dimostrato di essere superiori all’avversario. Purtroppo la Promozione è un campionato dove esperienza e furbizia contano e queste sono due caratteristiche che non si possono pretendere da una squadra giovane come il Bvc.

Il coach Simone Sandel: “Siamo partiti 15-2 per noi, e poi ancora +8 nel terzo periodo. Abbiamo avuto diversi cali di concentrazione che ci sono costati cari. Siamo giovani e queste cose ci possono stare. Resto comunque ottimista, perché abbiamo ampi margini di miglioramento”.