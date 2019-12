Pallacanestro: vittoria della formazione Under 20 del Bc Ospedaletti contro il Loano Garassini

Bc Ospedaletti-Loano Garassini 80-63 (14/11 16/17 21/23 29/12)

Bc Ospedaletti: Amato 25, Olivari 26, Gallo 9, Iamundo 8, Dulbecco 6, Bortolozzo 4, Arnaldi 2, Di Vincenzo, Lazri, Bonomo, Polimeni, n.e.Bonavia.

Il Bc Ospedaletti continua la striscia vincente nel torneo Under 20, sconfiggendo sul proprio campo il Loano Garassini con una prova convincente solo nell ultimo tempino , dove gli orange mettono il turbo e sconfiggono oltre misura gli avversari.

Un Bco insufficente per 3 quarti di gara, indolente abulico, fa il compitino ma non da mai l'impressione di chiudere il match. Ci è voluta la pazienza e la lucidità dello staff per far quadrare le cose inserendo, anche rischiando quintetti anomali, che sono riusciti ad indirizzare la partita sui binari giusti.

Coach Lupi: "Partita giocata male e soprattutto tirata a campare per tre quarti del match. Poi rotazioni limitate e la zona 3-2 che ci ha consentito di fare un ottimo quarto periodo, si deve però parlare meno e fare di più non sono contento".