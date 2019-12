Calcio. Ospedaletti, due giovani talenti convocati nella Rappresentativa Nazionale e Regionale Under 17

Nuovo importante riconoscimento per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Sono due le convocazioni per i prossimi raduni delle Rappresentative Regionali e Nazionali Under 17.

Mattia Foti, ormai elemento fisso della prima squadra orange, è stato convocato sia per la Rappresentativa Regionale che per la prestigiosa selezione Nazionale. Stefano Cassini, elemento cardine dei 2003, è stato scelto per la Rappresentativa Regionale.

La Rappresentativa Nazionale Territoriale Area Nord si radunerà mercoledì prossimo al Centro Sportivo di Castelli Calepio in provincia di Bergamo. Quella Regionale, invece, si darà appuntamento il giorno precedente al campo “Giacomo De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Le convocazioni di Foti e Cassini sono l’ulteriore dimostrazione del grande lavoro che l’Ospedaletti sta portando avanti per la formazione dei calciatori del futuro, alcuni dei quali, nonostante la giovane età, sono ormai stabilmente nel giro della prima squadra.