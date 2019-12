Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, Mouez Guirat indica la strada: "Siamo un bel gruppo, vogliamo arrivare lontani. Daddi? Grande giocatore"

Il giovane Mouez Guirat si sta dimostrando un elemento importante per l'Atletico Argentina in questa prima parte di stagione in Seconda Categoria.

L'attaccante arrivato dal Taggia la scorsa estate ha timbrato il cartellino anche contro l'Oneglia Calcio domenica scorsa e al nostro quotidiano online benedice l'arrivo del top player Daddi: "Daddi è un grande giocatore e i fatti parlano da soli. Qualsiasi giocatore sarebbe contento di averlo in squadra insieme e gli auguro tanta fortuna".

L'attaccante ha una dedica speciale per la sua rete nella scorsa giornata di campionato: "Ad Arma mi trovo bene, siamo un bel gruppo unito. La rete all'Oneglia la dedico a mia sorella e a suo marito che si sono appena sposati: speriamo di arrivare più in alto possibile".