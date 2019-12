Calciomercato Serie D. Sanremese, UFFICIALE l'arrivo del portiere Alessandro Signorini

La Sanremese ha risolto consensualmente il contratto con il portiere Andrea Morelli.

Il calciatore stamattina ha già lasciato la città matuziana e da oggi è libero di accasarsi in un altro club: "La Sanremese augura a Morelli le migliori fortune professionali e lo ringrazia per la professionalità e la dedizione con cui in questi due anni ha vestito la maglia biancoazzurra".

La società matvuziana ha raggiunto l’accordo con il portiere Alessandro Signorini, proveniente dal Ghivizzano.

Nato il 16 agosto del 1999, origini toscane, Signorini è cresciuto nelle giovanili del Livorno e del Tuttocuoio. Prima di difendere i pali del Ghivizzano, ha giocato sempre in serie D nel Gozzano, nel Delta Rovigo e nel San Donato Tavarnelle. Signorini oggi ha svolto il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Al termine della seduta, in sala stampa, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sono molto contento di vestire la maglia della Sanremese – spiega il nuovo estremo difensore biancoazzurro – quando mi ha contattato il Direttore Generale Fava e mi ha offerto questa possibilità non ci ho pensato su un attimo. Sanremo è una grande piazza e spero di ripagare la fiducia della società.

La squadra è molto forte, ho giocato qui con il Ghivizzano e mi ha impressionato. Nel primo tempo ci ha messo sotto e meritava sicuramente qualcosa di più dell’1-0. La partita poi è finita 1-1, ma sono convinto che la Sanremese abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo nella lotta per le prime posizioni.

Sono un portiere molto reattivo tra i pali, la mia dote principale è quella. Sono a disposizione del mister e sono pronto a dare il mio contributo".