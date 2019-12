Tutto pronto per la 3a edizione della Sanremo Marathon

Tutto pronto per la terza edizione della Sanremo Marathon che prenderà il via domani mattina alle 9. Alla partenza, in attesa delle ultimissime iscrizioni di questa sera, ci saranno oltre 430 podisti per la sola maratona (entrando di fatto nella top 20 delle 42K italiane) ai quali se ne aggiungeranno altri 350 per la 10 Km. In programma anche una Family Run di puro divertimento.

Ci si può ancora iscrivere fino alle ore 18 di oggi presso il desk allestito ai piedi della scalinata del Casinò. Il solo ritiro pettorali sarà possibile anche domani mattina dalle 7 alle 8:30.

Molte le nazioni rappresentate, a testimonianza del valore anche turistico della manifestazione, che porterà benefici a tutto il territorio. In gara ci saranno runners provenienti da Russia, Stati Uniti, Spagna, Germania, Austria, Olanda, Azerbaigian, Francia, Polonia, Gran Bretagna, Principato di Monaco, Romania, Marocco, Lussemburgo, Bosnia/Erzegovina, Ucraina, Kenia, Svezia, Croazia, Lettonia. Si tratta quindi di atleti ma, al tempo stesso, anche turisti che quindi rimarranno sul territorio per qualche giorno insieme alle loro famiglie ed agli accompagnatori.

Il ritrovo domani sarà davanti al Casinò, da dove alle ore 9 partirà una passeggiata/riscaldamento che porterà i podisti fino a Piazza Colombo passando per via Matteotti e sfilando davanti al famoso Teatro Ariston. I runners, dopo un breve percorso cittadino, si immetteranno nella pista ciclabile di Area 24 che percorreranno prima in direzione levante fino a Santo Stefano al Mare (per la 10 Km il giro di boa sarà tra Sanremo e Arma di Taggia) e poi verso ponente per raggiungere il traguardo posto al campo di atletica di Pian di Poma, con un emozionante giro finale dell’anello. Il tracciato è stato infatti studiato per mostrare alcuni degli angoli più belli del ponente ligure come il centro di Sanremo, la pista ciclopedonale, ed i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo. E’ previsto anche un servizio pacer per accompagnare i podisti alla linea di arrivo con il tempo desiderato. Sul percorso saranno presenti tantissimi volontari per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. Un evento come a Sanremo Marathon coinvolge infatti centinaia di volontari che per più giorni sono impegnati in varie mansioni.

Tra gli iscritti alla 10 Km si segnala la presenza del Campione di ultramaratona Lorenzo Trincheri e del figlio Alessio Trincheri promessa azzurra del Triathlon. Sulla stessa distanza correrà un altro asso locale: l’imperiese Michele Chiefari. Non mancherà in gara anche quest’anno il vicesindaco ed assessore a sport e turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, così come l’ex calciatore di Napoli, Genoa, Udinese e della Nazionale italiana Giandomenico Mesto. Al via della maratona ci sarà invece Maura Beretta, terza classificata dell'edizione 2018, e l’assessore sanremese Massimo Rossano.

Il gruppo più numeroso è quello del GSD Verrone, della provincia di Biella, capitanati da Claudia Vialardi che porterà a Sanremo una trentina di atleti che correranno spalmati sulle 3 gare ed una ventina di accompagnatori a seguito.

A firmare le magliette speciali della Sanremo Marathon sarà la Joma, mentre le medaglie (dopo il fiore della prima edizione ed il disco della seconda) raffigurerà una fiches del casinò. In gruppo anche le telecamere della trasmissione Icarus che, anche quest’anno, realizzerà un servizio speciale che andrà in onda su Sky Sport.

Lo scorso anno la maratona era stata vinta in campo maschile da Francois Holzerny in 2h30'07" e in quello femminile da Karen Schultheiss in 2h59'59". A trionfare nella 10 Km erano invece stati Denis Capillo in 34'05" e Sara Trevisan in 40'12". La Family Run era stata vinta a pari merito da Marina Marchi e Zoe Sachero.

RINGRAZIAMENTI

Il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon desidera rivolgere un ringraziamento speciale per la collaborazione ai Comuni di Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare ed Ospedaletti, ad Area 24, al Casinò di Sanremo, alle forze dell’ordine, ai Lions, al Coni di Imperia, allo studio Bellanca-Cirio. Official Sponsor: Banca di Caraglio e Grandiauto; Official Technical Partner: Joma; Official Media Partners: Sky Sport e La Stampa; Technical Partners: Clas, Conad, Acqua Santa Vittoria, Farmacia Dottor Colombo, Farmacia Nola, Ditta Montefarmaco, Ars Ecologia, Promo & Graphics, Edilizia Generale Galasso srl, Armax - Grafica & Pubblicità.

