Tiro con l'Arco: fine settimana di gare per gli arcieri San Bartolomeo

In questo fine settimana gli arcieri San Bartolomeo sono stati impegnati su tre fronti: Dario Cosentino ha partecipato alla gara di Chiasso (CH)ottenendo un buon punteggio.

Maurizio Gabrielli ha portato i nostri colori a Castel D’Ario (Mn).

Numerosi atleti hanno preso parte alle gare organizzate dagli arcieri imperiesi.

Sabato alla gara giovanile 3 posto ragazzi olimpico per Cristian Vallone e 1 posto tra gli allievi arco nudo per Andrea Tortonesi.

Domenica gara senior e master.

Divisione olimpica senior 5 posto per Cesare Prette, 6 per Emilio Capalbo, 7 per Beppe Capalbo.

Divisione arco nudo senior femminile 1 posto per Francesca Capalbo,2 per Monica Tofarelli, 3 posto per Elga Moraglia.

Tra i master arco nudo 1 posto per Cesare Prette,3 per Salvatore D’Amico, 4 per Beppe Capalbo.

La squadra senior olimpica arriva seconda, le squadre senior femminile e master maschile arco nudo si aggiudicano entrambe il primo posto.

Gli arcieri gialloblù il prossimo 5 e 6 gennaio organizzeranno,nella palestra di San Bartolomeo, il campionato regionale indoor.