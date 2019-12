Pallacanestro: il BC Ospedaletti vittorioso in casa sul Sea Basket Lavagna

BCO- Sea Basket Lavagna 69-55

14/19 21/14 22/9 12/13

Tabellini

BCO- Zunino Davide 19, Olivari 14, Blasetta 12, Formica 11, Zunino Stefano 5, Arnaldi, 3 Di Vincenzo, 3 Lerda, 2 Gallo, Iamundo , Vivo, Bedini n.e.

Sea Basket Lavagna

Valdata 25, Bisso 10, Zuppinger 10, Bajardo 5, Doccinj 4, Razzetta, Carbonnel 1

Il Bco vince la terza partita consecutiva e continua la rincorsa alle zone nobili della classifica, ma ieri sera non è stata semplice, priva di due pedine fondamentali come Colombo e Bedini, gli uomini di Lupi soffrono il primo quarto e buona parte del secondo ma i maggiori cambi e una diversa determinazione, soprattutto con i giovanissimi e la zona 3 2 allungata che mette pressione alle guardie ospiti , che non tirano più liberi e sono poco lucidi nell’attaccare a difesa schierata.

Terzo quarto, il tempino orange per eccellenza, da quel vantaggio, anche più 17 che mette le cose a posto e rende inutile il quarto tempo positivo degli ospiti.

Ben 6 giocatori dal 2000 al 2004 in campo con ottime prestazioni, più un 99 lerda che sostituisce senza timore il totem Colombo.

Il vice Coach Archimede: "Partita iniziata molli ed impacciati poi 3/4 giocati con cuore e tecnica, la prima partita del girone di ritorno giocata come l'avevamo prevista, ed in più siamo contenti dei tanti giovani messi in campo".