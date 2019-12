Calcio, Eccellenza, 13a giornata. Imperia, vietato sbagliare. Albenga, ostacolo Genova Calcio

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 13 molto interessate e tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

L'Imperia, prima in classifica in coabitazione, deve tornare alla vittoria e in casa contro il Rapallo/Rivarolese non può sbagliare. Trasferta insidiosa quella per l'Albenga (ad un punto dalla vetta) sul campo della Genova Calcio. Il Sestri Levante ospita il Finale e i giallorossi vanno a caccia dell'impresa.

In questo turno spicca il derby ponentino tra Alassio FC e Pietra Ligure che mette in palio pesanti punti salvezza. L'Ospedaletti vuole la seconda vittoria consecutiva sul campo dell'Athletic Club Liberi, mentre occasione importante per la Cairese in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese.

Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Busalla e Molassana contro Angelo Baiardo e Rivasamba.