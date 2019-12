Calcio, Prima Categoria, 9a giornata. Pontelungo, occasione con il Don Bosco Valle Intemelia. Insidie per Soccer e Baia Alassio

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 9 tutta da seguire, dalle ore 14.30, nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Pontelungo ha un'occasione importante in casa contro il Don Bosco Valle Intemelia, per mantenersi in testa alla classifica. Trasferte insidiose per Soccer Borghetto e Baia Alassio: biancorossi sul campo dell'Altarese, gialloneri contro il Borghetto.

Il Quiliano&Valleggia vuole mettere in bottino punti salvezza importanti contro il Millesimo, mentre è tutta da seguire la sfida tra Aurora e Carlin's Boys. Chiude questo turno di campionato il match tra Area Calcio Andora e Speranza Savona.

Nell'anticipo di ieri 2-2 tra Letimbro e Olimpia Carcarese, una divisione di posta che rappresenta un'occasione persa per entrambe.