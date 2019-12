Calcio, Promozione, 13a giornata. Ventimiglia-Camporosso a porte chiuse. Sestrese-Varazze grande sfida

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 13 tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Il primo storico derby in campionato tra Ventimiglia e Camporosso sarà giocato a porte chiude. Il motivo? L'inagibilità della tribuna del 'Morel': tra granata e rossoblu sarà match surreale.

Nelle zone alte della classifica ecco la doppia trasferta delle prime due della classe. Taggia e Varazze dovranno affrontare, lontane dal pubblico amico, Celle Ligure e Sestrese, in uno scontro diretto importante.

Nel pomeriggio di oggi spicca anche un interessante sfida tra Bragno e Dianese&Golfo, mentre il Legino ospita l'Arenzano. Punti pesanti in chiave salvezza per il Ceriale che sul campo della Loanesi non può sbagliare. Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Praese e Serra Riccò contro Veloce Savona e Via dell'Acciaio.