Calcio, Seconda Categoria. Daddi show al debutto con la maglia dell'Atletico Argentina: "Dedicato alla squadra, vogliamo raggiungere obiettivi importanti"

L'eroe di giornata in casa Atletico Argentina è Pietro Daddi, bomber sempreverde che non smette di stupire.

E' l'attaccante appena arrivato nel mercato di riparazione a stendere con una tripletta la Villanovese: "La vittoria la dedico alla squadra che mi ha permesso di realizzare i tre gol. La società è ambiziosa e io mi metterò a disposizione per raggiungere gli obiettivi.

Mi ha convinto il progetto e in particolare una nuova sfida per arrivare in categorie dove l'Argentina ha calcato fino a pochi anni fa".