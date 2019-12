Calcio, Serie D, 15a giornata. Sanremese-Fossano vale doppio: occasione importante per i matuziani (ore 15)

La Sanremese va a caccia di tre punti che potrebbero significare molto in ottica promo posto, in vista del big-match di mercoledì contro il Prato.

I biancoazzurri oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) sfideranno il Fossano, rivelazione di questo campionato. I piemontesi sono ad un punto proprio dalla testa della classifica occupata dai matuziani e dai toscani gigliati e sognano il grande colpo.

Il tecnico Nicola Ascoli potrebbe mandare in campo questo undici nel 4-2-3-1che ha dato la vittoria a Savona: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Taddei e Likaxhiu nel mezzo; Demontis, Spinosa, Scalzi a sostegno di Colombi in attacco.

Potrete seguire Sanremese-Fossano nel racconto del match Live su Rivierasport.it