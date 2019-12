Pallacanestro: sabato mattina di basket alla 'Maggi' con le formazioni Aquilotti di Bki e San Bartolomeo

Aquilotti Senior BKI-San Bartolomeo 18-6

Aquilotti Junior BKI-San Bartolomeo 13-11

Sabato mattina di campionato alla ‘Maggi’ per le due formazioni aquilotti del BKI Imperia Basket. Sono scesi prima in campo i Senior (formazione composta per la maggiore da atleti 2010). I giovani atleti incominciano a mostrare i frutti degli allenamenti dimostrando un netto miglioramento nella visione del gioco e nella grinta difensiva che risulterà fondamentale per il punteggio finale.

Qiundi scocca l'ora dei più piccoli ed entrano in campo i mini ‘baskettari’ Aquilotti Junior (15 atleti nati negli anni 2011/2012). La partita è molto combattuta fino alla fine e caratterizzata dalla grande gioia in campo e dal grande tifo positivo dei genitori presenti in tribuna, pronti a festeggiare i ‘primi canestri’ dei loro bimbi.

I coach Traverso e Bonfante sono molto soddisfatti del grande impegno e dalla grande partecipazione di ogni atleta.