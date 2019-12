Pallacanestro. Sea Basket Sanremo, fine settimana importante: spicca la vittoria esterna degli under 13

Fortitudo Savona- Sea Basket Sanremo 41-68

Sea Basket Sanremo: Revera, Moretti, Lupi, Franceschini, Abamo, Ligato, Borro, Paolini, Donnabella, Goracci, Vacondio. Coach: Mauro Bonino

Ricco fine settimana per i ragazzi e i bimbi del Sea Basket Sanremo. Sabato mattino sono scese in campo le squadre aquilotti senior e junior che hanno affrontato i bimbi dell' Olimpia Taggia, grande enrgia e spettacolo per tutti i presenti.