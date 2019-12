Calcio a 5 maschile. L'Airole FC espugna Genova e si mantiene nell'alta classifica

Nella seconda frazione l'Airole non riusciva a concretizzare alcune occasioni ma era un rigore di Vincenzo Gullace a riportare avanti i ragazzi della Val Roja abili poi a gestire la gara fino alla fine.

Molto basso il numero di reti per un risultato finale di 2-1 che testimonia una gara tirata dall'inizio alla fine. Primo tempo chiuso sul risultato di 1-1 coi padroni di casa che trovavano il pareggio dopo il vantaggio esterno di capitan Massimiliano Santamaria.

La vittoria nel capoluogo ligure ha permesso così all'Airole di mantenersi nelle posizioni di vertice in attesa di un altro big match previsto per venerdì sera al PalaRoja contro il Taggia. Dopo due difficili ma positive trasferte consecutive infatti i biancoverdi vogliono ora approfittare del sostegno del pubblico amico per sfatare quello che nella scorsa stagione è stato un vero e proprio tabù che ha visto i giallorossi tabiesi conquistare sei punti su sei negli scontri diretti con le viverne.