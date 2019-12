ECCELLENZA - 13^GIORNATA -

IMPERIA-RAPALLO/RIVAROLESE 0-1

L'Imperia cade in casa per la seconda volta consecutiva. Questa volta a vincere al 'Ciccione' è il Rapallo/Rivarolese che supera i neroazzurri per 1-0.

Riviviamo tutto quello accaduto tra neroazzurri e genovesi nella galleria di scatti realizzata dal nostro Christian Flammia.