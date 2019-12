Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, mister Caverzan vede il bicchiere mezzo pieno dopo la divisione di posta con l'Athletic Club Liberi: "Pareggio giusto, ma potevamo fare qualcosa di più"

L'Ospedaletti pareggia per 1-1 sul campo dell'Athletic Club Liberi proseguendo nella striscia positiva. Il tecnico orange Andrea Caverzan analizza così la divisione di posta in terra genovese:

"Il pareggio è giusto, ma potevamo sicuramente fare qualcosa di più e creare di più per portare a casa l’intera posta in palio, ma non ci siamo riusciti abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, ma c’erano le condizioni per vincere la partita.

Nel secondo tempo ci siamo sbilanciati molti in avanti rischiando anche di perderla, ma è giusto così".