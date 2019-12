Conto alla rovescia per vedere esordire l'attaccante Rocky Siberie in campo con la maglia del Camporosso.

L'attaccante era presente ieri al 'Morel' nel derby perso per 4-1 contro il Ventimiglia dalla compagine di mister Luci, non riuscendo ad essere disponibile per un affaticamento muscolare: ai microfoni del nostro Eugenio Conte le parole dell'ex Ospedaletti.