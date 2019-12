Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, mister Moroni si gode la vittoria sull'Academy Albissola: "I ragazzi sono stati fantastici"

La Virtus Sanremo si gode il momento, il buon posto in classifica e una prestazione da big nonostante le molte assenze.

Il 3-2 finale contro l'Academy Albissola conferma la grande voglia dei biancoazzurri di recitare un ruolo da protagonisti in questo campionato di Seconda Categoria, con i tre punti arrivati grazie alla prodezza di Koroma nel finale.

Mister Massimiliano Moroni al nostro quotidiano online ha complimenti per tutti: "Contro l'Academy Albissola i ragazzi sono stati fantastici - ha dichiarato il tecnico dei biancoazzurri - ma una nota la spendo per Koroma autore di un gol pazzesco che ci ha regalato i tre punti, dopo essere stati rimontati da nostri errori.

Il risultato non è mai stato messo in discussione, abbiamo giocato contro una squadra di esperienza e siamo ancora vivi. Il mercato? Siamo vigili e speriamo di trovare qualche giocatore che sarebbe importante per noi in questo momento non felice a livello di organico".