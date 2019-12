SERIE D - 15^GIORNATA -

SANREMESE-FOSSANO 1-1

La Sanremese non va oltre l'1-1 interno contro il Fossano, ma grazie alla sconfitta del Prato sul campo del Ligorna scatta per la prima volta davanti a tutti, in attesa del big-match di mercoledì con i toscani.

Riviviamo il match tra matuziani e piemontesi negli highlights del match realizzati da Nico Cosentino e nella galleria di scatti di Fabio Pavan.