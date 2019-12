Pallamano: terza vittoria consecutiva per il Team Schiavetti Imperia in trasferta a Pavia

San Martino Pavia-Schiavetti Imperia 23-38

Team Schiavetti: portieri Raul Madara e Massimo Moisello, Alessandro Cucè 11 gol, Riccardo Luppino 6, Mohamed Lahbeyb 2, Gabriele Decanis 2, Andrea Lurgio 4, Daniele Martino 6 (capitano), Alessandro Riano 2, Francesco Saulino, Tucci Matteo, Edoardo Polisciano 4, Pietro Tambone, Domenico Martino, Matteo Cerisara, 1. Allenatore: Andrea Sambusida, vice Tonino Luppino.

Grande prestazione, sabato sera al PalaBrera di Pavia, per la squadra maschile Senior della Schiavetti Imperia guidata dal coach Andrea Sambusida. Dopo aver vinto le prime due giornate di campionato italiano di Serie B (girone A), i ragazzi imperiesi volevano continuare nella striscia di risultati anche senza Matteo Bottino e Lucio Sasso, ma con il resto della rosa al completo.

Partono fortissimi i ‘camillini’ con un perentorio 5-0, mettendo subito in allarme la difesa pavese, che non riusciva a contenere la forza offensiva imperiese. Anche la difesa era ben serrata tant'è che l’attacco lombardo non riusciva mai a rendersi seriamente pericoloso. Il primo tempo si è chiuso nettamente con i rossoblù imperiesi in vantaggio per 19-9. Anche la seconda frazione è stata la fotocopia della prima. Nonostante il vantaggio i giocatori imperiesi hanno continuato con la stessa intensità di gioco, aumentando ancora di più il divario, chiudendo vittoriosamente l'incontro con il punteggio di 38-23.

“E’ stata per noi - commenta mister Sambusida - una bellissima partita in tutte le sue fasi sia quella offensiva ma soprattutto in quella difensiva, in cui tengo tantissimo. Lavoriamo bene durante la settimana, e questi sono già i primi risultati. Con il sudore e la concentrazione possiamo arrivare lontano, ma nello stesso tempo teniamo la testa bassa perchè il campionato è ancora lungo e per me difficile. Già sabato prossimo abbiamo una temibile trasferta a Brescia, contro il Cologne, società con una squadra in A e che ci affianca in classifica. Dobbiamo giocare da squadra come fino ad ora abbiamo fatto. Infatti se guardiamo lo score dei gol vediamo che tutta la rosa va a segno. Questo per un team è molto importante, non abbiamo una squadra titolare ma tutti lo sono e chiunque entra fa la sua parte".