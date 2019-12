Imperia: quattro giorni di grande vela nell'ultimo weekend con 400 atleti alla 30a 'Winter Regatta'

Si è conclusa la 30a edizione della Imperia Winter Regatta, quattro giorni di vela, dal 5 all’8 dicembre a Imperia, durante i quali più di 400 persone, tra atleti e velisti, provenienti da 12 nazioni (Austria, Cecoslovacchia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Svizzera) hanno animato Borgo Marina e lo specchio acqueo del litorale.

Un grande successo in mare e a terra dove, nella serata di venerdì, è stata inaugurata la nuova sede dello Yacht Club Imperia, in Via Scarincio 128. A tagliare il nastro il Presidente del Club Biagio Parlatore, il Sindaco della Città di Imperia Claudio Scajola, l’Assessore allo Sport e alle Manifestazioni Simone Vassallo e il Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia Giuseppe Semeraro. L’inaugurazione è stata occasione per mostrare a tutti gli atleti la nuova sede - dotata di aula didattica, spogliatoi e segreteria - ma, soprattutto, è stato il momento scelto dallo Yacht Club Imperia per presentare a tutti gli allenatori stranieri la possibilità di venirsi ad allenare ad Imperia. “Grazie alle favorevoli condizioni climatiche del nostro territorio – spiega il Presidente Parlatore – Imperia si candida a essere un luogo di allenamento perfetto 365 giorni all’anno. Per questo, abbiamo proposto agli allenatori stranieri di portare i propri ragazzi ad allenarsi a Imperia utilizzando le strutture del nostro rinnovato Yacht Club che si affaccia proprio sullo scalo permettendo di passare dalle lezioni teoriche a quelle in mare con estrema facilità.” Lo Yacht Club Imperia metterà, infatti, a disposizione nel periodo da ottobre a maggio la nuova sede e 30 barche tra optimist, 420 e 470. Inoltre, si stanno portando avanti rapporti con gli operatori del settore per presentare anche convenzioni con hotel e strutture ricettive. Imperia sempre più città per amanti della vela e sempre più orientata a confermarsi città dello sport confermando la propria vocazione oltre che turistica anche sportiva.

Lo sport e i suoi valori si sono celebrati anche nel ricordo di Ennio Pogliano, a lungo Presidente del CNAM Alassio, mancato, improvvisamente, ai propri cari e a tutto il mondo della vela nel mese di ottobre. A Pogliano è stato dedicato il primo Memorial Ennio Pogliano vinto dai francesi Teillet Lucas e Pisseloup Maxim dell’ASPTT Marseille, primi assoluti classe 420.

Gli stessi hanno anche trionfato nella classe 420 Open, classifica tutta francese, con al secondo posto Delerce Ange e Rossi Timothée del SRA mentre al gradino più basso del podio Le Penven Victor e Cornic Iban dell’ASN Perros. Sono le ragazze italiane Barro Margherita e Parladori Matilde, della società Velica di Barcola e Grignano, a dominare la classifica della classe 420 Women, al secondo posto le francesi Watrin Elsa e Sonneville Caroline del CN Rennes e al terzo posto le tedesche Rieckof Anna e Sperling Charlotte.

Tra gli atleti presenti anche Vita Heathcote, nata nel 2001, Campionessa Mondiale 2019 della classe 420 ma a Imperia regattante con l’equipaggio GBR11 nella classe 470. A vincere, però, la classe 470 sono stati gli austriaci Bergehr David e Mahr Lukas delloYacht Club Bregenz. Al secondo posto ancora l’Austria con Kampelmuhler Thomas e Czajka Thomas mentre al terzo gradino del podio gli svizzeri Mermod Yves e Schupbach Cyril del Thunersee Yacht Club.

Lo Yacht Club Imperia non si ferma e tra scuola vela e prossime regate è già al lavoro. Il primo appuntamento è per il nuovo anno, a febbraio, con la Combinata Vela Sci e poi, a settembre, il club sarà di nuovo al fianco di Assonautica Imperia per le regate delle Vele d’Epoca di Imperia – Sailing Week 2020 che, quest’anno dal 9 al 13 settembre, ospiteranno oltre le Regine del Mare anche il Campionato Italiano Open Classe Dragone.

“Raggiungere la 30° edizione è un traguardo importante – conclude il Presidente Biagio Parlatore – e se i risultati ottenuti sono stati buoni è merito di tutto lo staff e dello spirito di squadra che si è creato anche con altri soggetti come Assonautica Imperia che ci ha affiancato nell’organizzazione. Un grazie sincero al Comune di Imperia sempre vicino alle nostre iniziative e alla Capitaneria di Porto che ci ha onorato della sua presenza all’inaugurazione della nuova sede. Un ringraziamento ai nostri sponsor: Marine Store, MFI e Frantoio Sant’Agata di Oneglia che hanno sostenuto questo evento. Instancabili i ragazzi dell’alternanza scuola – lavoro dell’I.I.S. G.Marconi e del Polo Tecnologico Imperiese ITTL Andrea Doria che ci auguriamo di ritrovare alle prossime manifestazioni. Come sempre tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri istruttori, atleti e volontari.”