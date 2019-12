Calcio, Eccellenza. Ospedaletti-Imperia, domenica è super derby: orange per confermarsi, neroazzurri per rilanciarsi

Ospedaletti e Imperia in azione nel match di Coppa Italia la scorsa estate

Domenica pomeriggio sarà di scena il derby tra Ospedaletti e Imperia, due squadre che arrivano a questo appuntamento con uno stato d'animo diverso.

Casa orange. L'Ospedaletti arriva a questo match consapevole delle proprie forze dopo aver trovato nelle ultime tre uscite 5 punti, frutto dei pareggi contro Sestri Levante e Athletic Club Liberi e il bottino pieno con il Molassana. I ragazzi di mister Caverzan sono in un buon momento e fuori dalla zona calda. L'uomo chiave? Puntiamo sul neo acquisto Simone Burdisso che vuole riprendersi dopo una prima parte di stagione non facile a Pietra Ligure, con la voglia di segnare davanti al suo ex allenatore Bencardino, oggi dirigente dell'Imperia.

Base neroazzurra. L'Imperia è nel momento più difficile della sua stagione, con un solo punto realizzato negli ultimi 270 minuti di gioco. La sconfitta interna col Busalla ha aperto il periodo negativo, proseguito con il pari con la Cairese e la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Rapallo/Rivarolese: serve la svolta visto che Sestri Levante (con una partita in più) e Albenga sono avanti. L'uomo derby? Può essere senza dubbio uno degli ultimi arrivati, quel Luca Donaggio in cerca della prima rete con la maglia neroazzurra.