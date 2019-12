Calcio. orneo 15° Sale la Pace dedicato a Rafael Baroni, vincono "I compagni di Rafael"

Il 15° torneo "Sale la Pace" organizzato dalla "Compagnia di San Leonardo" e gentilmente ospitato sul campo da calcio della parrocchia della Sacra Famiglia si è svolto domenica 8 dicembre e ha visto una bella partecipazione con bei momenti di sport e divertimento.



Vincono il torneo "I compagni di Rafael" squadra composta prevalentemente da tutti i compagni di squadra dell'ex Juniores Imperia composta da: Federico Balbo, Roccardo Meda, Lorenzo Zottolo, Verda Filippo, Moscatelli Tommaso, Semeria Alessandro, Bordero Giovanni, Vindigni Alessio, Vassallo Ludovico, Franco Edoardo e Mister Vindigni Danilo.



"La Compagnia di San Leonardo ringrazia tutti i partecipanti, la parrocchia della Sacra Famiglia e, in particolare, Don Paolo per la collaborazione e per l'ospitalità".