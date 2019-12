Pallamano Ventimiglia, fine settimana importante per le formazioni giallonere

Un fine settimana sotto il segno dell' entusiasmo e della festa, quello vissuto dalla Pallamano Ventimiglia, scorso. Tutte le compagini erano impegnate in casa(tranne gli U.11) ed il sodalizio giallo-nero, ne ha approfittato per augurare buone este natalizie a tutti i suoi aderenti ed a tutta la cittadinanza di Ventimiglia.

Gli Under 15, hanno nettamente superato i pari età del Cavigal per 46-13 confermandosi leader indiscussa del girone. Gli Under 13 hanno battuto in un derby piacevole, l'ABC Bordighera per 24-16, tenendo ben salda la testa della classifica.