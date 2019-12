Pallavolo: ottime prestazioni nel fine settimana per le squadre giovanili della Mazzucchelli Sanremo

Si è svolto nel weekend ad Alassio il torneo dell'Immacolata, al quale hanno partecipato oltre alla Mazzucard Under 12 femminile (sabato) e la Conad City Mazzu Under 14 femminile (domenica), anche altre realtà del ponente ligure.

La Mazzucard Under 12, nonostante abbia combattuto fino all'ultimo in tutte le partite, è riuscita a conseguire un quarto posto, per la soddisfazione delle allenatrici Licia e Mara. La Conad City Mazzu, invece, ha fatto vedere a tratti buone fasi di gioco, accompagnate da un buon affiatamento di squadra, per un'ottima esperienza e una buona possibilità di crescita collettiva.

Sempre sabato la 101 Caffè Mazzu ha fronteggiato la NSC Volley Imperia, in una partita valida per il campionato Under 13 femminile Fipav. La formazione matuziana è riuscita ad imporsi sulla squadra padrona di casa, con un netto 3-0.

Nella stessa giornata, in serata a Villa Citera, si è svolta anche la partita valevole per il campionato Under 14 femminile Fipav, tra la Arsa Mazzu e la Nsc Autoscuola Alfieri. La compagine di Fontanesi e Pilade, si è vista sconfiggere con un netto 3-0 dalle ospiti. A parte il primo set, la partita si è giocata con poca attenzione e infatti sono stati commessi troppi errori ingenui che hanno portato ad un calo della prestazione in tutti i fondamentali.

Ieri sera la giovane squadra Mazzucard, ha affrontato nel derby cittadino la Centro Petroli Sanremo imponendosi per 2-1. Partita giocata bene: dopo il primo set, vinto 25-16, più complicato è stato il secondo in cui le ragazze matuziane si sono rilassate perdendo per 25-21, per poi riprendersi e vincere a fatica l'ultimo per 28-26.

Domani la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu Under 14 femminile, giocherà alla palestra Gibelli di Imperia contro la Nova Volley nel campionato Csi.