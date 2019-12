Calcio, Promozione. Camporosso per il rilancio, Dianese&Golfo per la ripartenza: è serata di derby (ore 20)

Il campionato di Promozione offre in serata un match tutto da seguire nel Live Score di Rivirrasport.it e Svsport.it.

In campo, per il recupero del campionato di Promozione, scenderanno Camporosso e Dianese&Golfo (calcio d'inizio, ore 20) per un derby dai mille contorni.

I padroni di casa vogliono uscire dal tunnel e potrebbero affidarsi dal primo minuto al neo arrivato Siberie al centro dell'attacco. Gli ospiti, che hanno appena ingaggiato Dominici, vogliono ripartire dopo lo stop sul campo del Bragno.