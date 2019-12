Calcio, Serie D. La Sanremese prova il primo scatto: al 'Comunale' è big-match con il Prato (ore 15)

Pomeriggio dalle grandi emozioni quello di oggi allo stadio 'Comunale', quando in campo scenderanno Sanremese e Prato (calcio d'inizio, ore 15).

Una sfida non come le altre, viste che le due compagini sono vicine in classifica ma con i matuziani che possono giocare per due risultati su tre per restare davanti a tutti almeno fino a domenica.

Per la grande sfida mister Nicola Ascoli dovrà fare a ameno ancora del giovane terzino Pici e di Lo Bosco, finito ai box nel riscaldamento della scorsa giornata di campionato. Il tecnico potrebbe opporre nel 4-2-3-1 questo undici: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Taddei e Likaxhiu in mediana; Demontis, Spinosa, Scalzi a sostegno di Colombi in attacco.

Potrete seguire la web cronaca Live del match tra biancoazzurri e toscani su Rivierasport.it