Calcio. Ventimiglia in lutto: è mancato Massimo Brogna

Il Ventimiglia Calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Brogna, storico dirigente granata e componente di una famiglia molto vicina alla società di confine.

I funerali si svolgeranno domani, 12 dicembre, nella frazione di Trucco a partire dalle 15. Il presidente Savarino e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze ai genitori dello scomparso, Vittorio e Anna, alla moglie Angela, al fratello Maurizio e ai figli Gregorio e Letizia.

Negli allievi 2003 milita tuttora Gregorio Brogna. La squadra delle giovanili avrebbe dovuto partecipare in giornata ad una partita in programma ad Albenga contro la squadra di casa. Il Ventimiglia ha chiesto di poter disputare l'incontro nelle prossime settimane.

"Non solo Massimo ma tutta la sua famiglia - commenta il direttore sportivo Nicola Veneziano - da sempre sono al nostro fianco, ci supportano nelle fatiche di ogni giorno per far funzionare al meglio la società. Un gruppo di persone splendide che fanno onore allo sport e alla nostra città".