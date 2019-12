Calciomercato Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, Igor Trevisan nuovo innesto

Il Don Bosco Valle Intemelia acquista un nuovo giocatore: Igor Trevisan.

Il centrocampista ha deciso di lasciare il Camporosso per entrare a far parte della famiglia biancorossa. Classe 1991, la new entry si aggiunge alla squadra che il direttore sportivo Salvatore Cascià, insieme all'allenatore della prima squadra Manuele Fiore, ha formato per il campionato di Prima Categoria.

"Trevisan sarà da subito a disposizione di mister Fiore, che avrà così un giocatore in più da scegliere per il centrocampo – afferma la società biancorossa - è un buon giocatore di categoria e sicuramente ci darà una mano".

Il direttore sportivo Cascià, felice per questa nuova aggiunta alla squadra, dà il benvenuto, insieme alla società, a Igor Trevisan.