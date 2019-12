San Bartolomeo al Mare: furto ai calciatori durante l'allenamento, rubati cellulari, orologi e soldi

Furto ai danni di una decina di giocatori del San Bartolomeo, ieri sera durante l’allenamento insieme al tecnico Roberto Iannolo, ex giocatore tra le altre di Imperia e Sanremese.

Ieri non c’erano tutti i giocatori della formazione di Seconda Categoria, ma solo quelli che hanno giocato meno domenica scorsa. In una decina sono arrivati con le auto al campo di San Bartolomeo e, una volta cambiati, si sono allenati sul vicino campo sintetico.

Al loro ritorno hanno trovato gli spogliatoi svaligiati e le macchine forzate. In pratica alcuni malviventi hanno rubato telefoni, orologi e denaro contante per un controvalore di alcune migliaia di euro ed hanno tentato di forzare anche le auto, danneggiandole. I giocatori e mister Iannolo hanno denunciato i fatti ed ora i Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare di risalire ai colpevoli.